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Интернет-магазины обязали отвечать на электронные обращения покупателей
С 11 июля интернет-магазины и торговые площадки в Беларуси будут обязаны отвечать на электронные обращения потребителей, сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик на пресс-конференции в БЕЛТА.
По словам представителя МАРТ, популярность интернет-торговли в стране стремительно растет.
Факт
На 1 января 2025 года в Беларуси зарегистрировано около 31 тыс. интернет-магазинов, что в 2,6 раза больше, чем в 2020 году.
Рост числа покупок и активное развитие отношений между площадками и потребителями потребовали усиления регулирования этой сферы.
Ранее интернет-площадки не считались стороной в отношениях с покупателями, которые взаимодействовали непосредственно с продавцами. Однако внесенные изменения в правила дистанционной торговли закрепили статус интернет-площадок, их владельцев и пунктов выдачи заказов.
С 11 июля вводится обязательство для площадок и магазинов реагировать на обращения потребителей.
Инна Гаврильчик отметила, что нередко продавцы на площадках находятся за пределами Беларуси, что усложняет разрешение споров и восстановление прав потребителей. В перспективе МАРТ планирует возложить на интернет-площадки такие же обязанности, как на продавцов. Например, если продавец не реагирует на жалобу, покупатель сможет обратиться к площадке с требованием вернуть деньги или заменить некачественный товар.