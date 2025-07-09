Интернет-магазины обязали отвечать на электронные обращения покупателей

вывеска Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f92725d-00c3-4ab9-965c-5d03f8c731bf/conversions/224ce0e5-bac8-44fd-bf63-0be267feb750-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f92725d-00c3-4ab9-965c-5d03f8c731bf/conversions/224ce0e5-bac8-44fd-bf63-0be267feb750-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f92725d-00c3-4ab9-965c-5d03f8c731bf/conversions/224ce0e5-bac8-44fd-bf63-0be267feb750-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f92725d-00c3-4ab9-965c-5d03f8c731bf/conversions/224ce0e5-bac8-44fd-bf63-0be267feb750-xl-___webp_1920.webp 1920w

С 11 июля интернет-магазины и торговые площадки в Беларуси будут обязаны отвечать на электронные обращения потребителей, сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик на пресс-конференции в БЕЛТА.

По словам представителя МАРТ, популярность интернет-торговли в стране стремительно растет.

Факт На 1 января 2025 года в Беларуси зарегистрировано около 31 тыс. интернет-магазинов, что в 2,6 раза больше, чем в 2020 году.

Рост числа покупок и активное развитие отношений между площадками и потребителями потребовали усиления регулирования этой сферы.

Ранее интернет-площадки не считались стороной в отношениях с покупателями, которые взаимодействовали непосредственно с продавцами. Однако внесенные изменения в правила дистанционной торговли закрепили статус интернет-площадок, их владельцев и пунктов выдачи заказов.

С 11 июля вводится обязательство для площадок и магазинов реагировать на обращения потребителей.