Исторический максимум - золотовалютные резервы Беларуси превысили 10 млрд долларов

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 апреля превысили 10 млрд долларов, достигнув исторического максимума.

За март сумма выросла на 7 %. Резервы в иностранной валюте увеличились на 5 %, существенно возросла та часть, которую составляет монетарное золото - плюс почти 10 %.

Примечательно, что ЗВР еще ни разу не достигали 10 млрд долларов с начала 2003 года. Начиная с 2020 года, эта сумма колебалась в пределах 7-9 млрд.

С начала нынешнего года международные резервные активы страны только растут. Если на 1 января они составляли около 8,9 млрд, 1 февраля уже свыше 9 млрд, на 1 марта - 9,4 млрд.

Между тем по итогам года, как планируют Нацбанк и Совмин, резервы должны составить не менее 7,1 млрд в долларовом эквиваленте.