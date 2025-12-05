Изменения и новации в торговле прокомментировали в МАРТ

Правила ценового регулирования обновили в Беларуси. Правительство приняло постановление, которое скорректировало действующие нормы. Они касаются и производителей, и участников потребительского рынка. 5 декабря МАРТ прокомментировал новации.

Ценовое регулирование в Беларуси - это история, которой порядка трех лет, и фактически все это время механизм совершенствует в поисках золотой средины между интересами покупателей, продавцов и поставщиков. Сейчас зима, она диктует свои правила, это время традиционного удорожания овощной корзины, но правительство обещает, что цены в Беларуси на томаты и огурцы, если вырастут, то только в ограниченном коридоре.

В МАРТ пояснили, что зимой и по весне цены на свежие овощи часто бьют по карману. Чтобы избежать таких малоприятных сюрпризов, регулятор процесс контролирует.



Так, в 2025 году вводили потолок цен для огурцов. Сейчас ежемесячный минимум, на который позволительно цены подкрутить. Благо, все свое. С помидорами сложнее, все же новый механизм ценового регулирования касается только отечественной овощной линейки. А сама обеспеченность по томатам пока хромает. Но белорусская будет доступна, заверяет МАРТ. И не только зимой.

Анастасия Касымова, замначальника аналитического управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Регулирование цен на свежие огурцы и помидоры предусматривает, что производители имеют право самостоятельно повышать ежемесячно 0,3 %. В случае необходимости большего повышения производители обращаются в комиссию по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь".

Еще из заметного ужали перечень товаров, которых касается ценовое регулирование. 211 позиций было, станет 199. В целом не критично. МАРТ так пояснит свое решение.

"Позиции, скажем так, не повседневного спроса, либо повседневной, но не оказывающей значительного влияния на изменение цен вообще в стране, в принципе. Так, в это исключение подпали резиновая обувь, соль, уксус, сода и ряд других позиций, а также сокращен уже на регулируемые позиции, такие, например, как рыба мороженая, канцелярские товары и соковые продукты. То есть товары остались в регулировании как позиция, но перечень непосредственно регулируемых товаров в этой позиции сужен", - пояснила представитель МАРТ.