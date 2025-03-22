К 80-летию Победы в Беларуси выпустят банкноту номиналом 80 рублей

Банкнота в 80 рублей появится в Беларуси в честь юбилея Победы.

Также готовятся к выпуску и два вида памятных монет. В обращение они будут выпущены 31 марта, сообщает Нацбанк. Номинал одной монеты в серебре - 20 рублей, а другой (это медно-никелевый сплав) - 1 рубль. Монеты отчеканены в Казахстане.

Что касается памятной купюры, ее номинал 80 рублей. На одной из сторон банкноты изображены монумент Брестской крепости "Мужество" и скульптура "Родина-мать", на другой же - рука матери, которая держит детскую руку, а также архитектурный комплекс "Ворота Минска" и цветок яблони.

Регулятор напомнил, что все выпущенные в обращение монеты и банкноты - это законное платежное средство. Их обязаны принять по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений. Тем, кто хочет получить в коллекцию новую банкноту и монеты, нужно следить за объявлениями на сайте Нацбанка в разделе "Банкноты и монеты". Там и сообщат, когда новинки появятся в кассе Нацбанка.