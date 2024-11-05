Низкое качество плодоовощной продукции в отдельных торговых точках и недостаточный ассортимент товаров. С этими вопросами чаще всего обращаются граждане. Каждое детально рассматривается специалистами, в том числе с выездом на место. В спорных моментах информацию передают в госорганы по компетенции.