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Как аграрии убирают полеглые участки и какие виды на урожай в Гомельской области
Вклад хлеборобов Гомельской области в общий каравай весьма весомый. Например, в Речицком районе уже убрана треть запланированных площадей. В закромах озимый ячмень, близки к финишу на уборке рапса, приступили к тритикале, пшенице, овсу.
Этот агросезон добавил трудовых побед Евгению Кабику. Первая в области тысяча тонн зерна нового урожая - его личное достижение и плюс в копилку агрокомбината "Холмеч". Представитель династии знает цену каждому колоску и погожему дню.
Как справляться с полеглицей на полях, опытные механизаторы знают. Специальное навесное оборудование при правильном использовании и должном уходе сводит потери зерна к минимуму. Стеблеподъемники обкатали на полях с озимыми рапсом и ячменем. Сейчас все внимание уделяют золотой рекордсменке - пшенице.
Хлеборобы агрокомбината "Холмеч" намерены получить увесистый каравай. Рабочих рук, техники хватает, дефицита топлива нет. Под погоду можно подстроиться. Урожайность пшеницы в передовом хозяйстве превысила 60 ц с/га. Радуют и другие культуры.
Зерносушильный комплекс работает на полную мощность, за час пропускает 60 т зерна.
С наступлением горячей фазы агросезона Евгений Беленок, сам нефтяник, но садится за руль большегруза. Напряженный график не пугает, а наоборот мотивирует, когда знаешь, что в республиканском каравае есть и частичка твоего труда.
Чтобы разгрузить сушильное оборудование и снизить энергозатраты, задействована плющилка мощностью 100 т в смену. Прямо с поля зерно попадает в машину, после добавления консерванта его раздавливают и отправляют в полиэтиленовый рукав на хранение для корма животным в межсезонье. Плющение сводит потери на уборочной к минимуму.
В целом аграрии Гомельщины планируют собрать неплохой каравай зерновых. Говорят, главное относиться к работе по-хозяйски.