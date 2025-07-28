Вклад хлеборобов Гомельской области в общий каравай весьма весомый. Например, в Речицком районе уже убрана треть запланированных площадей. В закромах озимый ячмень, близки к финишу на уборке рапса, приступили к тритикале, пшенице, овсу.

Этот агросезон добавил трудовых побед Евгению Кабику. Первая в области тысяча тонн зерна нового урожая - его личное достижение и плюс в копилку агрокомбината "Холмеч". Представитель династии знает цену каждому колоску и погожему дню.

Как справляться с полеглицей на полях, опытные механизаторы знают. Специальное навесное оборудование при правильном использовании и должном уходе сводит потери зерна к минимуму. Стеблеподъемники обкатали на полях с озимыми рапсом и ячменем. Сейчас все внимание уделяют золотой рекордсменке - пшенице.

Как аграрии убирают полеглые участки и какие виды на урожай в Гомельской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fccde82-79e8-4331-b26a-67c838192c55/conversions/e305c5d5-2bce-42c5-b0f0-7958d5ccbc86-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fccde82-79e8-4331-b26a-67c838192c55/conversions/e305c5d5-2bce-42c5-b0f0-7958d5ccbc86-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fccde82-79e8-4331-b26a-67c838192c55/conversions/e305c5d5-2bce-42c5-b0f0-7958d5ccbc86-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fccde82-79e8-4331-b26a-67c838192c55/conversions/e305c5d5-2bce-42c5-b0f0-7958d5ccbc86-xl-___webp_1920.webp 1920w

Хлеборобы агрокомбината "Холмеч" намерены получить увесистый каравай. Рабочих рук, техники хватает, дефицита топлива нет. Под погоду можно подстроиться. Урожайность пшеницы в передовом хозяйстве превысила 60 ц с/га. Радуют и другие культуры.

Зерносушильный комплекс работает на полную мощность, за час пропускает 60 т зерна.

С наступлением горячей фазы агросезона Евгений Беленок, сам нефтяник, но садится за руль большегруза. Напряженный график не пугает, а наоборот мотивирует, когда знаешь, что в республиканском каравае есть и частичка твоего труда.

Как аграрии убирают полеглые участки и какие виды на урожай в Гомельской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/511c4e83-3ace-40fd-a0a8-a7e670116283/conversions/6c460b3c-9de3-4eb4-b766-88be4a2cf502-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/511c4e83-3ace-40fd-a0a8-a7e670116283/conversions/6c460b3c-9de3-4eb4-b766-88be4a2cf502-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/511c4e83-3ace-40fd-a0a8-a7e670116283/conversions/6c460b3c-9de3-4eb4-b766-88be4a2cf502-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/511c4e83-3ace-40fd-a0a8-a7e670116283/conversions/6c460b3c-9de3-4eb4-b766-88be4a2cf502-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чтобы разгрузить сушильное оборудование и снизить энергозатраты, задействована плющилка мощностью 100 т в смену. Прямо с поля зерно попадает в машину, после добавления консерванта его раздавливают и отправляют в полиэтиленовый рукав на хранение для корма животным в межсезонье. Плющение сводит потери на уборочной к минимуму.