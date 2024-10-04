3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как идет строительство молочнотоварного комплекса в Полоцком районе
В полоцком хозяйстве "Кушлики" идут строительно-монтажные работы. Новый комплекс будет включать в себя 3 отдельных здания: для сухостоя, раздоя и профилакторий для телят.
Рассчитан он на 640 дойных коров.
Федор Завадский, директор ОАО "Кушлики":
"2 помещения уже построены. Идет завершение строительства доильно-молочного блока - помещения. Проведены закупки молочного оборудования доильного зала. Здесь доильный зал будет работать. Сразу доится 40 голов: 2 по 20 - параллель. Быстрый выход. Поэтому, естественно, это еще интенсификация производительности труда. Здесь будут дельто-скреперы, никакая не подстилка, только дельто-скреперы. Естественно, уборка органики ежечасно, ежедневно, что позволяет держать скот чистым".
Строительство современного молочнотоварного комплекса в "Кушликах" - инвестиция в будущее хозяйства. Новый объект позволит вдвое увеличить производство выпускаемой продукции. В год от каждой коровы планируют получать 6,5 тыс. литров молока.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все