3.73 BYN
3.01 BYN
3.37 BYN
Как погодные условия повлияли на посевную кампанию 2025 года в Гомельской области
Посевная кампания 2025 года в Гомельской области подходит к завершению. Погода решила испытать аграриев на прочность.
Об итогах и особенностях посевной кампании, влиянии погодных условий на процесс рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в проекте "Актуальное интервью".
"Одинаковая весна никогда не бывает. В этом году она по-своему непростая, природа испытывает аграриев. На сегодня посевная кампания выполнена на 85 %, осталось 7-8 рабочих дней с учетом пересева. Практически закончен сев кукурузы на зерно, большая часть кукурузы посеяна на силос, завершен сев овощей и картофеля, однолетние травы. Думаю, к 26 мая полностью завершим весеннюю кампанию по севу", - отметил Иван Крупко.
Председатель Гомельского облисполкома рассказал, что из 350 тыс. га озимого и 400 тыс. га ярового сева потеряли 22 тыс. га озимого рапса. Во время весенних заморозков были повреждены около 60 тыс. га. Экспертной комиссией признано к пересеву 17 тыс. га - это менее 10 %.
"Семена есть, были в страховом фонде, что-то приобрели. Проблем не видим, хотя есть дополнительная нагрузка по обработке почвы и внесению удобрений. Все планы скорректированы, катастрофы нет, погибшие культуры заменяем кукурузой. Зерно посеяно в срок, оно вызреет, мы обеспечим животноводство необходимым объемом зерна", - сказал Иван Крупко.