Как погодные условия повлияли на посевную кампанию 2025 года в Гомельской области

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Посевная кампания 2025 года в Гомельской области подходит к завершению. Погода решила испытать аграриев на прочность.

Об итогах и особенностях посевной кампании, влиянии погодных условий на процесс рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в проекте "Актуальное интервью".

"Одинаковая весна никогда не бывает. В этом году она по-своему непростая, природа испытывает аграриев. На сегодня посевная кампания выполнена на 85 %, осталось 7-8 рабочих дней с учетом пересева. Практически закончен сев кукурузы на зерно, большая часть кукурузы посеяна на силос, завершен сев овощей и картофеля, однолетние травы. Думаю, к 26 мая полностью завершим весеннюю кампанию по севу", - отметил Иван Крупко.

Председатель Гомельского облисполкома рассказал, что из 350 тыс. га озимого и 400 тыс. га ярового сева потеряли 22 тыс. га озимого рапса. Во время весенних заморозков были повреждены около 60 тыс. га. Экспертной комиссией признано к пересеву 17 тыс. га - это менее 10 %.