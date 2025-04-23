Как проходит визит белорусской правительственной делегации в Азербайджан

Новые соглашения, сборочное производство лифтов, бизнес-форум с внушительным портфелем подписанных контрактов - это лишь некоторые итоги первого дня визита в Баку делегации правительства Беларуси во главе с премьер-министром Александром Турчиным.

Между Беларусью и Азербайджаном давно налажен как политический, так и экономический диалог. Активно двигаться вперед помогают и частые контакты на высшем уровне.

Что объединяет наши страны? И какие видятся перспективы с Каспийского побережья?

Азербайджан - значимый торговый партнер Беларуси на Южном Кавказе. Здесь, как и у нас, развито сельское хозяйство, правда, ставка на разные культуры в силу климата и территорий. Но общего у нас уж точно немало.

Белорусская правительственная делегация приехала в Азербайджан внушительным составом, что говорит о готовности развивать отношения по разным направлениям. Два дня визита и сверхнасыщенная переговорная тематика, главный вопрос которой: какие сферы и проекты требуют активизации сотрудничества? Обстоятельный разговор об этом состоялся в кабмине Азербайджана: Александр Турчин встретился с коллегой Али Асадовым.

Взаимная торговля Минск и Баку в зеленой зоне. В 2024 году цифра выросла в полтора раза. И что важно: потенциально можем еще больше.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси: "Беларусь и Азербайджан связывает стратегическое партнерство. Я не побоюсь этого слова, потому что наше партнерство проверено временем. И взаимоотношения двух наших лидеров - это яркое тому подтверждение. Ну и, конечно, краеугольный камень наших отношений - это торгово-экономическое сотрудничество, которое охватывает самые широкие сферы и отличается высокой интенсивностью".

Азербайджан нацелен на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью, обратил внимание Али Асадов.

"Сегодня у нас состоялся обстоятельный и конструктивный диалог тет-а-тет по важнейшим вопросам, которые будут способствовать нашему дальнейшему взаимодействию. Мы условились по правительственной линии нарастить совместные усилия по реализации подписанных соглашений и поручений глав государств", - сказал премьер Азербайджана.

Он добавил, что у двух стран наработан солидный багаж практического сотрудничества, который подкреплен весьма обширной договорно-правовой базой - между Беларусью и Азербайджаном подписано более 170 документов.

А вот перспективы и эффект от прямой торговли между Баку и Минском Александр Турчин сегодня уже оценил, посетив магазин белорусских продуктов.

Первый такой торговый объект (а ныне их 6) открыли в Баку в 2016-м. За это время у многих местных жителей заглядывать сюда вошло в привычку. Хорошим продажам способствует и выгодное положение. Магазин находится на улице Низами - одной из самых оживленных и престижных.

На полках привычные белорусскому взгляду бренды и продукты: молочные, мясные изделия, сыры, кондитерка. Представлены товары от полусотни наших предприятий. Прямые поставки гарантируют отсутствие подделок и некачественных товаров, что уж точно не свойственно брендам под маркой "сделано в Беларуси".

В белорусско-азербайджанской экономике локомотивом выступает машиностроение. На Гянджинском автомобильном заводе уже собрано почти 15 тыс. единиц техники. И сегодня решено: линейка товаров станет шире. Вскоре начнут и выпуск коммунальных машин. Сегодня это закрепили на бумаге.

Впрочем, амбиции промышленников растут: совместными усилиями уже освоили и сборку белоруской пожарной техники. Причем, оперативно: в июне 2024 года подписали меморандум, а уже в ноябре показали новые образцы.

Беларусь и Азербайджан сегодня связала и совместная сборка лифтов. Ее официально отрыли на одном из профильных предприятий. Подобные у "Могилевлифтмаша" уже есть в России, Казахстане, Кыргызстане, а теперь и в Азербайджане. Поставка машинокомплектов уже началась, в нынешнем году планируется собрать под три сотни. Новыми лифтами обеспечат высотки в Баку и городе Агдам.

Весомый вклад в развитие двусторонних отношений вносит и бизнес. Деловые круги Беларуси и Азербайджана 5 мая встретились на бизнес-форуме. И, надо сказать, встретились продуктивно: на "би ту би" переговорах предметно обсудили поставки продукции и создание совместных производств. И как итог - ряд договоренностей закрепили на бумаге: подписано 12 документов на 19 млн долларов.