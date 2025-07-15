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Как Санкт-Петербург и Беларусь создают новые возможности для интеграции
В 2025 году, в год 80-летия Победы, Санкт-Петербург и Республика Беларусь укрепляют интеграцию, развивая совместные проекты в промышленности, культуре и медицине. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркивает важность единства народов, которое помогает преодолевать вызовы и строить сильное будущее.
Как Санкт-Петербург и Беларусь создают новые возможности для интеграции и как совместные проекты в области технологий и культуры укрепляют дружбу, Александр Беглов рассказал в "Актуальном интервью".
В Санкт-Петербурге было открыто новое здание Генерального консульства Беларуси. Это было поручением Президента России Владимира Путина и Президента Беларуси Александра Лукашенко. Торжественное открытие прошло в День Независимости Беларуси, 3 июля.
На сегодняшний день в Питере ездит 1,9 тыс. белорусских автобусов и 240 троллейбусов. Также недавно МАЗ выиграл конкурс на поставку 99 электробусов в Санкт-Петербург. Помимо этого было заключено соглашение с МАЗом о сборке электробусов в городе на Неве.
В Колпино открыт новый корпус по производству лифтов, что также увеличивает присутствие белорусского на рынке Санкт-Петербурга. "Нужно интегрировать не только в промышленности, но и в сфере медицины, науки, туризма, образования, культуры. Важна интеграция двух государств на взаимовыгодных условиях", - подчеркнул Александр Беглов.
В 2024 году товарооборот между Беларусью и Россией составил более 3 млрд долларов. Он вырос на 7 % по отношению 2023 году. В 2025-м товарооборот близится к отметке в 2 млрд долларов, однако губернатор Санкт-Петербурга отметил, что он достигнет еще больших показателей и выйдет на отметку более 2,5 млрд.
"На встречах в Совмине и на уровне Президента обсуждались новые проекты, говорили об офсетном контракте, когда мы готовы приглашать инвесторов из Беларуси и гарантировать им, что в течение 10 лет мы будем покупать ту или иную продукцию. У нас большие планы в области медицины, фармтехнологий, IT-технологий", - поделился Александр Беглов.