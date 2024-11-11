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Как снять наличные с карточки в местном магазине, знают жители агрогородка Конюхи
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Лукашенко о Сирии: Я уверен, что оппозиционные силы не будут рвать отношения с нами и с Россией
Президент Беларуси рассказал, где в стране будет размещен комплекс "Орешник"
Лукашенко о ядерном оружии на территории Беларуси: Есть, и не один десяток боеголовок
"Экономика - это предприятия" - Президент о том, как идет перестройка белорусской экономики
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МИД: белоруске, пострадавшей в Таиланде, помогли вернуться домой
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ЦИК принял документы о регистрации Сыранкова кандидатом в Президенты
Война за умы - почему в сегодняшних реалиях важно говорить о возрождении нацистских настроений
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Массовое ДТП в Турции с участием около 50 транспортных средств
Главой сирийского правительства переходного периода стал Мухаммед аль-Башир
СМИ: Временно исполняющим обязанности Лулы да Силвы назначен вице-президент Бразилии
Представителя Кремля спросили, какую роль РФ сыграла в перемещении Асада в Москву
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Подпольную лабораторию по производству сильнодействующих веществ пресекли таможенники Беларуси и РФ
Следователи установили обстоятельства убийства женщины в Пинске, произошедшего 16 лет назад
На Филиппинах из-за извержения вулкана массово эвакуируют население
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