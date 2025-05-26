Как судостроение становится драйвером экономического роста СГ - в "Простой экономике"

Беларусь и Россия в рамках Союзного государства развивают возможности для становления сильного торгового флота и современной портовой инфраструктуры. Почему так важно Беларуси активно включиться в процессы модернизации судостроительной промышленности России?

Судостроение становится драйвером экономического роста Союзного государства. Почему так важно Беларуси развивать новую отрасль экономики?

Как известно, морские пути являются продолжением сухопутных торговых путей. Если есть выход к морю, развитая портовая инфраструктура и свои суда, то значит, экономика государства сильная. Товары, произведенные национальными предприятиями, легко экспортируются, и нация зарабатывает на внешних рынках.

Разные группировки с момента активного развития мировой торговли боролись за контроль над морскими путями. Достаточно вспомнить печально известную Британскую Ост-Индийскую компанию, которая все делала для обеспечения монопольного управления морями. Принцип был один: "не важно, кто производит, важно, кто торгует". Такие подходы позволяли взимать чрезмерную торговую ренту, наживаться на производителях, устанавливая несправедливые цены на товары и сырье.

Порты возможностей: торговля требует наличия выхода к морю

В настоящее время ситуация не изменилась - западные корпорации и их политические элиты стремятся блокировать выходы к морю суверенных государств и поставки их продукции.

Введение санкций против Беларуси в части ограничения доступа к портам стран Балтии также является элементом такой недобросовестной конкуренции.

Однако этот враждебный подход не ограничил нас, а лишь направил к созданию своих собственных портовых мощностей в рамках Союзного государства с Российской Федерацией.

Наш Президент еще в июле 2023 года подчеркнул, что портовые мощности по перевалке белорусских грузов предоставят возможность оперативно реагировать на все вызовы и гарантированно обеспечивать доставку наших экспортных грузов покупателям.

Наличие собственных портов поднимает вопрос и о развитии национального торгового флота.

Новые горизонты: Беларусь ориентируется на создание торгового флота

Интересно, что 12 мая 2025 года правительство Российской Федерации объявило об утверждении обновленной Стратегии развития судостроительной промышленности до 2036 года и на дальнейшую перспективу - до 2050.

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В соответствии с базовым сценарием этого документа в ближайшие четверть века в России будет построено свыше 4 тысяч различных гражданских судов и морской техники, а оптимистический сценарий предполагает порядка пяти тысяч. В результате к 2036 г. общий состав российского гражданского флота может превысить 15 тысяч судов. Это почти втрое больше, чем насчитывалось в СССР в 1989 году.

В качестве справки: первое место по валовому тоннажу торгового флота занимает Панама (215,8 млн т), на втором месте - Евросоюз (205,1 млн т), на третьем - Либерия (123,8 млн т). Такой рейтинг составлен по месту регистрации судов.

Важным моментом новой Стратегии является усиление кадрового потенциала судостроительной отрасли России.

К 2036 году предполагается увеличить численность занятых на 15 процентов (до 190 тысяч человек) и обеспечить приток молодых ученых и конструкторов в ведущие конструкторские бюро.

Точки роста: Большие инвестиции в судостроение - большие возможности для Беларуси

У Беларуси с ее сильной инженерно-конструкторской школой есть все возможности активно включиться в этот процесс.