Как ткани из Орши, БЕЛАЗы и образовательные услуги укрепляют позиции Беларуси на индийском рынке

Белорусский экспорт в Индию демонстрирует уверенный рост. Об успешных проектах и перспективных направлениях сотрудничества в "Актуальном интервью" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии Михаил Касько.

По его словам, в Индии успешно продвигается белорусская продукция деревообработки, а также текстиля. "Достаточно серьезно мы продвинулись в текстильной отрасли: оршанские ткани и нити здесь присутствуют и завоевывают свою нишу. Поставляем и достаточно много различных удобрений", - обозначил посол.

Касько подчеркнул, что работа по диверсификации экспорта дает результаты.

Михаил Касько

Михаил Касько:

"Органы государственного управления, которые вместе с посольством выполняют задачи по росту диверсификации экспорта, в прошлом году фактически выполнили все задания. Это говорит и о том, что карта, которая была сформирована в предыдущие годы, работает. Мы правильно определили и товары, и ответственные предприятия за сотрудничество с Индией".

Одно из направлений - образовательная сфера. "Стабильными остаются услуги в области образования. К сожалению, эти услуги пока в основном ограничиваются только медицинским образованием, - подчеркнул он. - Поэтому мы ставим себе задачу значительно расширить перечень специальностей, по которым мы могли бы быть привлекательными для граждан Индии".

Ключевым проектом в машиностроении остаются поставки карьерной техники. "Традиционно мы сюда поставляем продукцию машиностроения. БЕЛАЗ выполняет долгосрочный контракт, включая сервисную поддержку и поставку запасных частей, с государственным предприятием Coal India - крупнейшим производителем угля в Индии. Практически 100 БЕЛАЗов продолжают успешно работать. Рассчитываем, что дополнительно, возможно, сюда придут еще до 20 машин", - сообщил посол.

Особое внимание уделяется реализации поручения о создании сборочного производства белорусских тракторов на территории Индии. "Мы также реализуем поручение главы государства (Александра Лукашенко - прим. ред.) вместе с Минским тракторным заводом и Министерством промышленности по созданию сборочного производства тракторов на территории Индии. По разным причинам есть задержка с реализацией этого поручения. Вместе с тем, вселяют оптимизм текущие подходы Минского тракторного завода по активизации этой работы", - отметил Михаил Касько.

Он отметил высокую конкуренцию на рынке и специфические стандарты, но видит стратегию в поиске уникальных предложений: "А с другой стороны, мы как посольство ориентируем не просто конкурировать в самом массовом сегменте сельскохозяйственной техники, но искать модели тракторов и иной техники, которых пока либо недостаточно, либо вообще нет на рынке".