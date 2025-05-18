Как в Беларуси регулируют поставки овощей в торговые сети и соцобъекты

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В Гомельской области на сегодняшний день практически закончена посадка картофеля. Также заканчивают высаживать лук, морковь и свеклу.

Есть ли проблемы с поставками картофеля и других овощей в регионе, рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в проекте "Актуальное интервью".

"В прошлом году с сетями и соцобъектами мы работали без стабилизационных фондов. То есть их потребности были обеспечены на 100 % за весь период. С сетями заключены помесячные договоры для равномерных поставок. На май сохранены объемы по картофелю, свекле, моркови", - рассказал Иван Крупко.

Председатель Гомельского облисполкома отметил, что по моркови обеспеченность оказалась выше - около 180 % от плана.