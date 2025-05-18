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Как в Беларуси регулируют поставки овощей в торговые сети и соцобъекты
В Гомельской области на сегодняшний день практически закончена посадка картофеля. Также заканчивают высаживать лук, морковь и свеклу.
Есть ли проблемы с поставками картофеля и других овощей в регионе, рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в проекте "Актуальное интервью".
"В прошлом году с сетями и соцобъектами мы работали без стабилизационных фондов. То есть их потребности были обеспечены на 100 % за весь период. С сетями заключены помесячные договоры для равномерных поставок. На май сохранены объемы по картофелю, свекле, моркови", - рассказал Иван Крупко.
Председатель Гомельского облисполкома отметил, что по моркови обеспеченность оказалась выше - около 180 % от плана.
"Важна страховка, чтобы можно было стабильно обеспечивать социальные учреждения. Если производители и торговые сети будут работать слаженно на потребности людей, то сбоев не будет", - заявил Иван Крупко.