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Какие акции и скидки ждут белорусов в преддверии новогодних праздников
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Лукашенко одобрил проект договора Беларуси и России о гарантиях безопасности в рамках СГ
Лукашенко одобрил поправки в межправсоглашение с Россией в области экспорта нефти и нефтепродуктов
Беларусь присоединится к Уставу Международной организации гражданской обороны
Президент Беларуси поздравил жителей Брестской области с 85-летием со дня ее образования
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Звания "Почетный гражданин Брестской области" удостоены 5 человек
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