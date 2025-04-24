Какие изменения ждут соглашение о пенсиях в ЕАЭС, рассказали в Минтруда

Беларусь в 2025 году председательствует в ЕАЭС. Традиционно наша страна - активный участник интеграционных объединений и автор инициатив, которые касаются многих сфер.

Главный принцип союза - свобода движения товаров, услуг, капитала и, конечно, рабочей силы. Это касается не только трудоустройства, но и уверенности в будущих пенсионных выплатах. В ЕАЭС с 2019-го действует профильное соглашение, которое позволяет получать пенсию, находясь в любом из государств - членов пятерки. Однако еще есть над чем работать. Беларусь предлагает усовершенствовать систему с использованием новых технологий.

"Сегодня у нас в рамках реализации соглашения идет обмен документами, необходимыми для назначения пенсии между компетентными органами государств членов союза на бумажных носителях. Это не совсем удобно, это затягивает сроки рассмотрения вопросов назначения пенсии. Поэтому первоочередная стоящая сегодня задача - это обмен документами в электронном виде, - рассказала Елена Гоморова, начальник главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси. - В этом году стоит задача - сделать все возможное для того, чтобы к концу года было осуществлено межгосударственное тестирование по обмену документами в электронном виде".