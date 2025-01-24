Какие страны инвестируют в белорусскую экономику

Откуда идут зарубежные инвестиции в Беларусь, рассказал первый замминистра экономики Беларуси Андрей Картун в "Актуальном интервью".

"Мы, наверное, даже не ожидали такой активности со стороны иностранных инвесторов. В прошлом году, по нашим оценкам, еще всех данных нет, но уже было привлечено почти 5,4 млрд долларов прямых иностранных инвестиций", - отметил гость проекта.

Андрей Картун:

"Традиционно Российская Федерация у нас занимает 30 % в структуре этих прямых иностранных инвестиций. Немаловажно, что добавилась доля китайских инвестиций - это второй наш торговый партнер. Причем рост по 2024 году мы видим порядка 50 %, то есть в полтора раза".