Какие в Беларуси запасы торфа и почему это социально значимый продукт

Для Беларуси торф является ценным природным ресурсом. Его используют для производства различной продукции: от топлива и удобрений до косметики. Подробнее о сферах применения белорусского черного золота смотрите в проекте "На контроле Президента".

Процесс добычи этого полезного ископаемого представляет собой сложную технологию. Сначала болото осушается с помощью специальных канав. Если был лес, то он вырубается. После того, как добыча заканчивается, все снова затапливают водой.

Канава для осушения болота news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55db2538-71cb-4cd1-844b-e7361eac9f13/conversions/54958719-42ff-4846-8e6d-a7a2aa153b0d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55db2538-71cb-4cd1-844b-e7361eac9f13/conversions/54958719-42ff-4846-8e6d-a7a2aa153b0d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55db2538-71cb-4cd1-844b-e7361eac9f13/conversions/54958719-42ff-4846-8e6d-a7a2aa153b0d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55db2538-71cb-4cd1-844b-e7361eac9f13/conversions/54958719-42ff-4846-8e6d-a7a2aa153b0d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Торф возобновляется примерно по миллиметру в год. К этому моменту в стране уже восстановлено 73 тыс. га, на которых ранее добывался торф. И эта работа продолжается.

И пусть в Беларуси 2,4 млрд тонн запасов торфа, в промышленной разработке находится всего 300 млн тонн. Для нужд торфопредприятий отведено около 10 тыс. га площадей для добычи торфа. Непосредственно добыча осуществляется с 6,5 тыс. га с запасами около 30 млн тонн.

Потенциал более чем внушительный, но это не значит, что можно потребительски относиться к природе. На это не единожды обращал внимание и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сохранение плодородия земель и вообще сохранение земель - это святая обязанность государства. Александр Лукашенко

"Надо определить за зиму все источники финансирования. Это не чистая мелиорация, а восстановление того, что не делали годами, десятилетиями. Каналы вырыли, дренаж положили и забыли. 60 лет прошло, природа начала отвоевывать эти земли. Надо начинать этим заниматься по-государственному", - поставил задачу Президент в 2021 году.

Заниматься по-государственному этим нужно и поэтому, что топливные брикеты - это социально значимый продукт. Он используется в качестве коммунально-бытового топлива на объектах социальной сферы и в домах небольших городов и деревень. В целом, по стране торфяное топливо в объеме местных котельных составляет порядка 19 %.