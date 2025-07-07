3.74 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Какие вопросы находятся в фокусе нового министра промышленности Беларуси
Промышленность является одним из основных драйверов развития экономики Беларуси.
О наиболее востребованных товарах данного сектора и планируемых рабочих визитах рассказал министр промышленности страны Андрей Кузнецов в "Актуальном интервью".
"В первую очередь это сельхозмашиностроение, автомобилестроение (грузовое, пассажирское, легковое), бытовая техника", - отметил министр.
На внешнем контуре растет и конкуренция. На сегодняшний день успешно развивается наша страна-соседка, наш партнер - Россия. "Мы договорились с российской стороной не дублировать производство. Первый визит в должности министра планирую в Москву, в Министерство промышленности и торговли, чтобы обсудить вопросы и двигаться вперёд как братья, а не конкуренты", - заявил Андрей Кузнецов.
После Москвы министр планирует следующий визит в Казахстан. Там реализуются два проекта в машиностроении - Гомсельмаш и Минский тракторный завод. "Нужно развивать производство, локализацию, чтобы уверенно чувствовать себя на рынке Казахстана. Дальше будем выстраивать отношения с партнёрами по мере работы", - сказал Андрей Кузнецов.
На внутреннем рынке под особым контролем находится сельхозмашиностроение и автомобилестроение. Министр отметил, что в них есть огромный потенциал развития.