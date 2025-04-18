Какие выплаты положены работникам в командировке, рассказали в Минтруда

Нюансы, касающиеся выплат работникам в командировках, разъяснили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, пишет БЕЛТА.

В ведомстве уточнили, что речь идет о сотрудниках, чья работа связана с разъездами, вахтовым методом или выполнением задач вне места постоянного проживания. Таким работникам важно помнить, что размер компенсаций не может превышать установленные суточные для командировок как по Беларуси, так и за границей. Конкретная сумма определяется работодателем в локальных нормативных актах.

Выплаты производятся за каждый день нахождения в другой местности, включая дни в пути, но не выплачиваются за дни, когда работник не выезжал за пределы своего населенного пункта. В случае болезни во время командировки выплаты продолжаются до тех пор, пока работник не сможет вернуться или приступить к своим обязанностям.

Также стоит учитывать, что компенсации полагаются только при работе за пределами населенного пункта, где находится основное место работы. Например, водителю в Минске, который выполняет только городские рейсы, такие выплаты не предусмотрены.