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Какие выплаты положены работникам в командировке, рассказали в Минтруда
Нюансы, касающиеся выплат работникам в командировках, разъяснили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, пишет БЕЛТА.
В ведомстве уточнили, что речь идет о сотрудниках, чья работа связана с разъездами, вахтовым методом или выполнением задач вне места постоянного проживания. Таким работникам важно помнить, что размер компенсаций не может превышать установленные суточные для командировок как по Беларуси, так и за границей. Конкретная сумма определяется работодателем в локальных нормативных актах.
Выплаты производятся за каждый день нахождения в другой местности, включая дни в пути, но не выплачиваются за дни, когда работник не выезжал за пределы своего населенного пункта. В случае болезни во время командировки выплаты продолжаются до тех пор, пока работник не сможет вернуться или приступить к своим обязанностям.
Также стоит учитывать, что компенсации полагаются только при работе за пределами населенного пункта, где находится основное место работы. Например, водителю в Минске, который выполняет только городские рейсы, такие выплаты не предусмотрены.
Кроме того, расходы на жилье возмещаются по фактическим затратам (с подтверждающими документами), но не могут превышать установленные нормы для командировок. Проезд оплачивается только при наличии билетов. Работодатель также может предусмотреть аванс на оплату жилья и проезда, а также дополнительные компенсации.