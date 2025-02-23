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Караев проверил готовность к весенним полевым работам и содержание скота в Гродненской области
Спрос за нарушения в содержании скота, подготовке техники к выходу в поле, хранении удобрений будет строгим, подчеркнул помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области Юрий Караев после посещения ряда хозяйств региона.
Вместе с представителем Комитета госконтроля Гродненской области, который курирует сферу сельского хозяйства, он посетил сельхозорганизации в Берестовицком, Свислочском и Волковысском районах.
Юрий Караев:
"Специалист Госконтроля довольно высоко оценивает и состояние животных, и обращение с ними, и особенно состояние техники на мехдворах. Конечно же, есть недочеты и замечания. В основном это незакрепленные рабочие части предпосевных и посевных агрегатов. У руководителей хозяйств, где мы были, не 95 %, а 100 % готовности техники. Эту планку они себе сами поставили, в этом они молодцы - горят у людей глаза".
Юрий Караев подчеркнул, что подобная практика посещения хозяйств будет продолжена.