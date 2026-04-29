Каранкевич: Беларусь должна заходить на рынок Узбекистана с конкурентоспособной продукцией

На полях международной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая проходила недавно в Ташкенте, заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич в программе "Актуальное интервью" подвел итоги двустороннего сотрудничества с Узбекистаном, рассказал о планах по строительству третьего энергоблока БелАЭС и о том, чем белорусская экспозиция может удивить партнеров по региону.

Беларусь участвует в "ИННОПРОМ" с момента основания выставки в 2021 году. В 2026 году национальная экспозиция представлена ведущими производителями: МТЗ, Гомсельмаш, предприятиями электротехнической отрасли и машиностроения.

"Для нас очень важно показать свою продукцию, наладить и укреплять кооперационные, промышленные связи, заходить на реализацию совместных проектов", - отметил Виктор Каранкевич.

Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном развивается стремительно. Фундаментом стали договоренности на уровне глав государств, достигнутые в ходе визита Александра Лукашенко в феврале 2024 года.

Узбекистан активно развивается: в Ташкенте появляются новые транспортные развязки и здания, а полки магазинов пестрят предложениями от разных мировых брендов (включая белорусские). В таких условиях, признает вице-премьер, конкуренция очень высока.

"Мы должны заходить с качественной, конкурентоспособной и востребованной продукцией", - подчеркнул он.

Уже работающие совместные проекты:

Сборочное производство тракторов.

Выпуск навесного и прицепного оборудования, адаптированного к климатической зоне Центральной Азии.

Проекты в сфере легкой промышленности (сочетание белорусского дизайна и узбекского сырья).

Планируемые направления кооперации:

Производство электротехнической продукции.

Выпуск изделий медицинского назначения.

Развитие производства карьерной и горно-шахтной техники.

Одной из ключевых тем переговоров стал визит делегации Узбекистана в Минск для изучения опыта строительства Белорусской АЭС. Узбекистан принял решение о сооружении своей атомной электростанции (проект также реализует госкорпорация "Росатом").

"Им интересен наш опыт. В первую очередь, как была организована предварительная работа, подготовительный период. А также вопросы строительства "Атомграда": жилье, соцобъекты, инфраструктура, железные и автомобильные дороги", - рассказал Виктор Каранкевич.

По словам вице-премьера, белорусская АЭС - это наглядный пример эффективного, надежного, экологичного и экономичного проекта, который уже вносит вклад в энергобезопасность страны. Узбекские коллеги получили возможность увидеть макет будущего атомного объекта и убедиться в компактности и надежности станции.

БелАЭС

Виктор Каранкевич также подтвердил, что работа над строительством третьего энергоблока БелАЭС идет в соответствии с решением, принятым по итогам совещания у главы государства.

"Самое главное сейчас - обеспечить подготовку необходимых документов для начала этого процесса. Активная работа ведется на уровне правительства и госкорпорации "Росатом". У нас есть дорожная карта, она достаточно напряженная. Основные документы должны быть подготовлены в этом году", - заявил он.

Пленарная сессия выставки в Ташкенте посвящена новому промышленному ландшафту Евразии и технологическим хабам. Беларуси здесь есть что предложить: свободные экономические зоны, индустриальный парк "Великий Камень".

Уже есть успешный пример: совместное предприятие по производству кабельно-проводниковой продукции в одном из технопарков. В планах - тиражирование этой модели.