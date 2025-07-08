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Каранкевич рассказал о совместных проектах Беларуси со Свердловской областью
В Екатеринбурге продолжает работу международная промышленная выставка "ИННОПРОМ".
8 июля прошли переговоры вице-премьера Беларуси с врио губернатора Свердловской области. В этот российский регион мы поставляем сельскохозяйственную, пассажирскую и коммунальную технику, лифты для жилого фонда. Также в Беларуси работает совместное предприятие по производству гидравлического оборудования. Поставлена задача нарастить товарооборот со Свердловской областью до 1 млрд долларов.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Это проекты разработки опытно-конструкторской документации с последующим производством многофункционального самолета "Освей". Также вопросы создания совместных предприятий в Екатеринбурге. В частности, сборка трамваев. Также мы предлагаем компетенции в строительстве, проектировании квартирных индивидуальных домов и возможности применения наших компетенций по проектированию и строительству метро".
Во вторник состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Минским автомобильным заводом и крупнейшей российской компанией по производству электрического оборудования для тягачей.
МАЗ совместного производства, объединивший белорусские и российские разработки, уже ездит по улицам Санкт-Петебурга. В этом году должно быть выпущено сто единиц подобных моделей.