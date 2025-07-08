Каранкевич рассказал о совместных проектах Беларуси со Свердловской областью

В Екатеринбурге продолжает работу международная промышленная выставка "ИННОПРОМ".

8 июля прошли переговоры вице-премьера Беларуси с врио губернатора Свердловской области. В этот российский регион мы поставляем сельскохозяйственную, пассажирскую и коммунальную технику, лифты для жилого фонда. Также в Беларуси работает совместное предприятие по производству гидравлического оборудования. Поставлена задача нарастить товарооборот со Свердловской областью до 1 млрд долларов.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Это проекты разработки опытно-конструкторской документации с последующим производством многофункционального самолета "Освей". Также вопросы создания совместных предприятий в Екатеринбурге. В частности, сборка трамваев. Также мы предлагаем компетенции в строительстве, проектировании квартирных индивидуальных домов и возможности применения наших компетенций по проектированию и строительству метро".

Во вторник состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Минским автомобильным заводом и крупнейшей российской компанией по производству электрического оборудования для тягачей.