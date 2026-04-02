Каранкевич: За прошлую пятилетку в Беларуси построено и реконструировано 12,5 тыс. км электросетей

Электроэнергетическая независимость и кооперация лидеров отрасли во благо развития экономики - об этом 2 апреля говорят на пленарном заседании в рамках Международного форума "Энергопром" в Казани.

Там находится и делегация Беларуси. Особый акцент во время переговоров на рациональном использовании денег, труда и природных богатств.

"Только за прошлую пятилетку в Беларуси введено в эксплуатацию 3,4 тыс. МВт генерирующих современных мощностей, построено и реконструировано 12,5 тыс. км электрических сетей различного класса напряжения. Модернизированы системообразующие подстанции, внедрены новейшие технологии, которые дают возможность повышать надежность электроснабжения потребителей, снижать издержки, автоматизировать производственные процессы. Более чем вдвое вырос уровень цифровизации объектов энергетики", - рассказал Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси.