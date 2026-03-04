Хозяйства приступили к подкормке культур - в "Новых Стайках" удобряют люцерну

С наступлением весны каждый год экзамен на прочность выдерживают аграрии. Хозяйства южных районов Брестской области приступили к полевым работам. Начали подкормку озимых зерновых и озимого рапса. Параллельно выполняют подкормку калийными удобрениями трав. Так, в Ивацевичском районе в "Новых Стайках" удобряют люцерну. В плане обработать более 22 тыс. гектаров трав и озимого клина.