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Китай ввел пошлины на ряд товаров из США

Китай ввел пошлины на ряд товаров из США. Это следует из заявления комитета при Государственном совете Поднебесной. Меры заработают с 10 февраля.

В частности, нефть будет облагаться пошлиной в размере 10 %, уголь и сжиженный природный газ - 15 %. Кроме того, пошлиной будут облагаться сельскохозяйственная техника, американские многолитражные автомобили и пикапы.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что торговые контрмеры в отношении Соединенных Штатов являются справедливыми и обоснованными. Также Пекин подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации.

пошлиныСША