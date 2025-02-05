Китай ввел пошлины на ряд товаров из США. Это следует из заявления комитета при Государственном совете Поднебесной. Меры заработают с 10 февраля.

В частности, нефть будет облагаться пошлиной в размере 10 %, уголь и сжиженный природный газ - 15 %. Кроме того, пошлиной будут облагаться сельскохозяйственная техника, американские многолитражные автомобили и пикапы.