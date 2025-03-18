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Клиентам ВТБ (Беларусь) увеличат кешбэк за покупки в книжных магазинах
До 21 марта клиенты ВТБ (Беларусь) смогут получить повышенный кешбэк за покупки от 10 белорусских рублей в книжных магазинах, подписку на журналы и газеты, а также приобретение цифровых товаров, включая аудиокниги, фильмы и музыку.
"Мы регулярно обновляем программу лояльности, чтобы клиенты могли получать больше кешбэка за покупки в разных категориях. Повышенное вознаграждение за книги и цифровой контент помогает поддерживать интерес к чтению и делает его доступнее. В прошлом году в это же время клиенты получили больше 13,5 тыс. бонусных баллов", - рассказала начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.
Использовать накопленные баллы по программе BonusBOX можно в интернет-банке и приложении VTB Online:
• вернуть на карту потраченную сумму,
• перечислить деньги на благотворительность,
• заказать подарочный сертификат или брендированную продукцию банка,
• получить скидку на банковские услуги.
Стать клиентом и бесплатно оформить любую карту ВТБ (Беларусь) можно в офисе или с помощью онлайн-сервисов банка с быстрой регистрацией для новых пользователей. Клиентам на выбор доступны как виртуальные карты, так и пластиковые с почтовой доставкой по всей стране.