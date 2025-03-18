Клиентам ВТБ (Беларусь) увеличат кешбэк за покупки в книжных магазинах news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d70517f-8161-450e-b807-9668d74e54d6/conversions/c31b31aa-4c73-4b08-9d7d-04f510eb19d4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d70517f-8161-450e-b807-9668d74e54d6/conversions/c31b31aa-4c73-4b08-9d7d-04f510eb19d4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d70517f-8161-450e-b807-9668d74e54d6/conversions/c31b31aa-4c73-4b08-9d7d-04f510eb19d4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d70517f-8161-450e-b807-9668d74e54d6/conversions/c31b31aa-4c73-4b08-9d7d-04f510eb19d4-xl-___webp_1920.webp 1920w

До 21 марта клиенты ВТБ (Беларусь) смогут получить повышенный кешбэк за покупки от 10 белорусских рублей в книжных магазинах, подписку на журналы и газеты, а также приобретение цифровых товаров, включая аудиокниги, фильмы и музыку.

"Мы регулярно обновляем программу лояльности, чтобы клиенты могли получать больше кешбэка за покупки в разных категориях. Повышенное вознаграждение за книги и цифровой контент помогает поддерживать интерес к чтению и делает его доступнее. В прошлом году в это же время клиенты получили больше 13,5 тыс. бонусных баллов", - рассказала начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.

Использовать накопленные баллы по программе BonusBOX можно в интернет-банке и приложении VTB Online:

• вернуть на карту потраченную сумму,

• перечислить деньги на благотворительность,

• заказать подарочный сертификат или брендированную продукцию банка,

• получить скидку на банковские услуги.