Клиенты ВТБ (Беларусь) получат увеличенный кешбэк на все покупки

ВТБ (Беларусь) к 3-летию программы лояльности BonusBOX повышает кешбэк за безналичные расчеты во всех категориях начисления бонусов. Условия действуют для пользователей платежных и зарплатных карт банка при оплате на сумму от 10 белорусских рублей до 25 октября включительно.

"Сегодня при выборе банка клиентам важны не только традиционные факторы (надежность, удобство и стоимость обслуживания), но и во многом программа лояльности. Поэтому мы постоянно развиваем ее. С момента запуска BonusBOX клиенты заработали на привычных покупках в магазинах и интернете почти 2,4 млн бонусных баллов. К 3-летию программы мы на 3 дня увеличиваем кешбэк во всех категориях безналичных расчетов, по которым начисляется вознаграждение", - прокомментировала начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.

В рамках программы лояльности BonusBOX можно вернуть на карту полную стоимость покупки из расчета 1 балл = 1 белорусский рубль, совершить благотворительный перевод в "SOS-Детские деревни", получить подарочный сертификат, доступ в бизнес-залы или скидку на услуги банка. Также в интернет-банке и приложении VTB mBank клиенты могут приумножать свои накопления с помощью мультипликатора.