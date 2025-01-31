Клиенты ВТБ (Беларусь) в новогодние праздники увеличили транзакции на путешествия на 40 %

ВТБ (Беларусь) проанализировал расходы клиентов в новогодние праздники. Число транзакций в популярных категориях товаров увеличилось на 5 % по сравнению с предыдущим годом. Самый высокий рост платежей отмечается на организацию путешествий - на 40 %.

С 25 декабря по 8 января количество транзакций в супермаркетах увеличилось на 6 %, в ресторанах и кафе - на 7 %. Среди белорусов эти категории стали самыми популярными - 55 % от общего объема операций.

В период праздников клиенты ВТБ вдвое чаще совершали автобусные поездки, а число покупок железнодорожных билетов выросло на 21 %.

В поисках подарков клиенты втрое чаще приобретали книги, фильмы и музыку в цифровом формате. Покупки в магазинах кожаных изделий и сумок выросли на 30 %, в то время как спрос на электротовары снизился на 24 %. Белорусы также стали на 13 % чаще покупать косметику и парфюмерию для друзей и близких.

"Новогодние праздники были насыщенными для наших клиентов. Основные траты пришлись на продуктовые магазины, кафе и рестораны, а также подарки для близких. Мы также отметили рост покупок билетов и туристических услуг, что свидетельствует о популярности путешествий по Беларуси и за ее пределами", - отметила начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.