3.66 BYN
3.05 BYN
3.48 BYN
Когда будет сформирован общий нефтяной рынок Беларуси и России?
Общий нефтяной рынок для Беларуси и России будет создан в 2027 году. Такие сроки прозвучали в Овальном зале Дома правительства.
Белорусские парламентарии ратифицировали протокол к нефтяному соглашению, которое ранее подписано Минском и Москвой.
В концерне по нефти и химии отметили, что диалог между нашими странами в части формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов идет постоянно. Это поэтапная работа, тем более в каждом государстве своя отлаженная система в этой отрасли, что требует взвешенных и тщательных подходов. Сроки сдвинуты. Новые объясняются теми изменениями, которые Москва и Минск внесли в нефтяное соглашение 2007 года, поддержанные депутатами.
Отмечено также, что механизм, который предусмотрен протоколом, гибкий и предполагает, что если стороны в 2027 году примут решение что-то дополнительно доработать и это потребует смещения сроков, то не нужно будет вносить какие-либо еще изменения в документы.