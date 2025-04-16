Когда будет сформирован общий нефтяной рынок Беларуси и России?

Общий нефтяной рынок для Беларуси и России будет создан в 2027 году. Такие сроки прозвучали в Овальном зале Дома правительства.

Белорусские парламентарии ратифицировали протокол к нефтяному соглашению, которое ранее подписано Минском и Москвой.

В концерне по нефти и химии отметили, что диалог между нашими странами в части формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов идет постоянно. Это поэтапная работа, тем более в каждом государстве своя отлаженная система в этой отрасли, что требует взвешенных и тщательных подходов. Сроки сдвинуты. Новые объясняются теми изменениями, которые Москва и Минск внесли в нефтяное соглашение 2007 года, поддержанные депутатами.