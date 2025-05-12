Колташов: Вьетнам и Зимбабве становятся новыми партнерами Республики Беларусь

Программа официального визита То Лама предусматривает и мероприятия по линии Национального собрания и правительства, а также знакомство с отечественным промышленным потенциалом. Также накануне в Беларусь с визитом прибыл Президент Зимбабве.

"Вьетнам и Зимбабве становятся новыми партнерами Республики Беларусь в условиях, когда мир меняется и когда экономическая блокада, организованная Западом, продолжает существовать. Запад хотел бы разрушения экономики Беларуси, как он хотел бы в отношении Вьетнама и Зимбабве послушания. Хотел, чтобы эти страны отдавали свои ресурсы по минимальной цене и, по сути, находились в таком в новом колониальном статусе. Республика Беларусь стремится предложить этим странам вместе с Россией формат сотрудничества нового типа, предполагающий меньше покупать у Запада, продавая туда то, что там хотят купить, и стремясь максимально развивать торговлю друг с другом, в том числе и стремясь обеспечить туризм друг с другом".