Контракты и стратегические инициативы - марафон встреч на Форуме регионов

Форум регионов - это насыщенная деловая повестка. Встречи, подписание контрактов и знакомство с достижениями Союзного государства, будущие проекты и стратегические союзные инициативы - все это обсуждается не только на тематических секциях, но и во время двусторонних встреч. В качестве диалоговой бизнес-площадки в эти дни выступает Минск и вся Минская область.

Бизнес-диалог с делегацией Башкортостана

Форум регионов - событие важное и авторитетное. Вот доказательство - именно к его проведению возобновили авиасообщение с Уфой. Среди первых пассажиров - башкортостанские бизнесмены. Буквально с трапа самолета - на бизнес-переговоры.

Марат Закиров, директор предприятия по производству электрического оборудования (Башкортостан) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b57c627d-781d-4728-80ab-a65b182bfcfe/conversions/8595edde-920e-4135-8fb8-9c431eb24e22-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b57c627d-781d-4728-80ab-a65b182bfcfe/conversions/8595edde-920e-4135-8fb8-9c431eb24e22-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b57c627d-781d-4728-80ab-a65b182bfcfe/conversions/8595edde-920e-4135-8fb8-9c431eb24e22-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b57c627d-781d-4728-80ab-a65b182bfcfe/conversions/8595edde-920e-4135-8fb8-9c431eb24e22-xl-___webp_1920.webp 1920w

Марат Закиров, директор предприятия по производству электрического оборудования (Башкортостан):

"Большие надежды на эти встречи, потому что целевая аудитория тут самая что ни на есть наша. Потребности в промышленном оборудовании, которым мы занимаемся, очень высокие. Поэтому, надеюсь, у нас в рамках этой встречи произойдет ряд определенных новых контрактов и как минимум налаживание связей".

На Форуме регионов становятся ближе не только отдельные компании, но и целые города. Например, побратимами стали Барановичи и Стерлитамак - очень схожие по масштабам и специфике промышленные центры. Впрочем, как Беларусь и Башкортостан общего, особенно экономически, у нас очень много.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa686cba-20e8-4fab-9a3e-cb5d124ace76/conversions/3876380c-41c8-4ad9-b5d7-c594bd143b21-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa686cba-20e8-4fab-9a3e-cb5d124ace76/conversions/3876380c-41c8-4ad9-b5d7-c594bd143b21-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa686cba-20e8-4fab-9a3e-cb5d124ace76/conversions/3876380c-41c8-4ad9-b5d7-c594bd143b21-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa686cba-20e8-4fab-9a3e-cb5d124ace76/conversions/3876380c-41c8-4ad9-b5d7-c594bd143b21-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Машиностроение, автомобилестроение, микроэлектроника, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, нефтегазовая сфера - все это уже работает. Понятно, что мы никогда не останавливаемся, не будем останавливаться на достигнутом, будем дальше развиваться".

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства - министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана:

"И то, что мы сегодня видим, это не какая-то дополнительная проработка. Это моментальное желание бизнеса полететь в Беларусь и встретиться со своими коллегами. И здесь всегда не только отработанные проекты и подписание новых соглашений, но и новые инициативы".

Конечно, союзный диалог в эти дни выходит и за пределы форума. Гости из Башкортостана сегодня побывали в нашем Нацбанке. Регулятор закреплен за развитием отношений с Уфой и держит на контроле реализацию всех договоренностей.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc74b465-b416-4cc9-84b2-8b94885d8a7c/conversions/c2491e42-4069-4139-a647-a0b9ddd5801e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc74b465-b416-4cc9-84b2-8b94885d8a7c/conversions/c2491e42-4069-4139-a647-a0b9ddd5801e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc74b465-b416-4cc9-84b2-8b94885d8a7c/conversions/c2491e42-4069-4139-a647-a0b9ddd5801e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc74b465-b416-4cc9-84b2-8b94885d8a7c/conversions/c2491e42-4069-4139-a647-a0b9ddd5801e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Не скажу, что нас полностью удовлетворяет эта картина на настоящий момент. Самое главное, что мы видим пусть небольшое, но снижение товарооборота между субъектами хозяйствования Башкортостана и Беларуси. И в первую очередь надо в ходе сегодняшнего мероприятия выявить причины. Они носят как объективный характер, так и, наверное, субъективный".

Союзный диалог - марафон встреч в правительстве

гости из Воронежа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f39e03-6fd9-478f-8ef9-ef50e7282321/conversions/d72146c8-56a0-4e05-9aa8-74b3566d4600-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f39e03-6fd9-478f-8ef9-ef50e7282321/conversions/d72146c8-56a0-4e05-9aa8-74b3566d4600-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f39e03-6fd9-478f-8ef9-ef50e7282321/conversions/d72146c8-56a0-4e05-9aa8-74b3566d4600-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f39e03-6fd9-478f-8ef9-ef50e7282321/conversions/d72146c8-56a0-4e05-9aa8-74b3566d4600-xl-___webp_1920.webp 1920w

Большой союзный день сегодня и в правительстве. У каждого региона своя специфика и сильная сторона, это важно учитывать. Например, принимая гостей из Воронежа, мы говорили прежде всего о строительстве, там наши специалисты возвели целый ряд социальных объектов. Но важно не ограничиваться только одной сферой.

Александр Терехов, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Мы готовы участвовать в работе по обновлению дорожного хозяйства, в строительстве мостовых сооружений. Наработаны у нас определенные компетенции. В этом году только мы у себя в стране ремонтируем как минимум 5 мостов".

Для руководителя Омской области тема номер один - развитие АПК. Востребован белорусский опыт (и это несмотря на то, что регион находится в Сибири). Тема промышленной кооперации и логистики звучала уже во время разговора с губернатором Московской области. Кстати, Андрей Воробьев приехал в Совмин сразу из Дворца Независимости.

В Минске открыли памятник легендарному летчику Александру Мамкину

Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6ad994a-a361-44c9-98ac-dd6e8bfff008/conversions/a60c1d77-36bb-421e-8bf2-847ec07e8b72-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6ad994a-a361-44c9-98ac-dd6e8bfff008/conversions/a60c1d77-36bb-421e-8bf2-847ec07e8b72-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6ad994a-a361-44c9-98ac-dd6e8bfff008/conversions/a60c1d77-36bb-421e-8bf2-847ec07e8b72-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6ad994a-a361-44c9-98ac-dd6e8bfff008/conversions/a60c1d77-36bb-421e-8bf2-847ec07e8b72-xl-___webp_1920.webp 1920w

У Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко сразу после встречи с нашим Президентом была очень почетная миссия, связанная с сохранением нашей истории. В столичном Полоцком парке торжественно открыли памятник советскому летчику Александру Мамкину. Вместе с товарищами в 1944 году он переправил в тыл около 200 белорусских сирот - воспитанников Полоцкого детского дома. И хоть жизнь самого героя оборвалась трагически, в наших сердцах память о нем будет жить всегда.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района г. Минска:

"Сегодня Первомайский район - это восточные ворота нашей столицы, которые символизируют въезд в нашу страну со стороны востока, со стороны нашего самого близкого партнера. Мы близки не только экономически, не только духовно, но еще у нас общая история, которая объединяет наш народ".

Наш прочный фундамент - общая героическая история.

Новые контракты на площадках форума

История экономических достижений сегодня своя у каждого предприятия, которые приехали на Форум регионов. Благодаря участию в таком событии, многие открывают для себя новые рынки.

Юрий Тюленков, директор Ляховичского консервного завода:

"Сегодня мы подписывали контракт с Республикой Бурятией на поставку нашей продукции. Для нас это очень хорошее продвижение, потому что в этом направлении именно с Бурятией мы не работали. Сегодня будем начинать увеличивать поставки. Мы работаем с Московской областью, Петербургом и другими крупными городами. А именно это направление для нас очень интересно, потому что, как оказалось, там очень востребована наша продукция".

Пленарное заседание пройдет 26 июня