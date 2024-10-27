"Контроль качества" проверит, как под Могилевом выращивают белорусскую форель и получают икру

На сегодняшний день ответ на мировой растущий спрос на морепродукты уверенно дает белорусское форелевое хозяйство "Лохва".

Начало развития производства рыбы ценных пород было положено по решению Президента Беларуси в 2013 году. И спустя 10 лет глава государства поддержал уже расширение проекта. Речь не только об увеличении объемов. Рыбоводы готовы к производству отечественной икры форели. Таким образом рыбное хозяйство обеспечит полный цикл производства - от икры до готовой продукции.

Процесс не быстрый - на все два-три года, но маржинальность и спрос говорят сами за себя. В год мы импортируем рыбы на 500 млн долларов, а полный цикл производства закроет весомую часть, и это не считая прибыли на экспорте качественной икры, которая сегодня в высоком спросе во всем мире.

О том, что не в морской державе - Беларуси - когда-то выйдут на промышленные объемы выпуска ценных пород рыб, лет 15 назад и говорить не осмеливались. Слишком высоки риски - форели нужны особые условия. Просто вода и просто корм - это слишком мало. Все показатели для прироста - температура, свет и целый ряд других условий - проходят через призму самых высоких требований.

В специальном бассейне два посадочных места, в 1 200 кубов воды содержится под 30 тонн рыбы. Надо сказать, что форель действительно капризна. Здесь важно соблюсти не только плотность ее размещения - чем она больше, тем меньше шансов вырастить большую рыбу. Форели нужна либо проточная вода, либо та, которая хорошо оснащена кислородом.

Бассейн работает в автоматическом режиме. Что это значит? Автоматика регулирует нужное количество кислорода и нужное количество корма.

А на площадке "Вишов" в соседнем бассейне воду гоняет компрессор - без него рыба попросту погибнет, а корм пока дозируют вручную. На аппетит форели это, конечно, не влияет - тут важнее состав.

Василий Ткачев, главный рыбовод ОАО "Форелевое хозяйство "Лохва":

"Вручную в день насчитывается 7 кормлений, автоматически - 14 раз в сутки, почти каждый час. Кормление идет кормами для ОЗВ. Это не обычные корма, надо чтобы они воду не портили, это самое главное условие. Корм должен содержать белок и различные аминокислоты".

Корма - это отдельная статья внимания к отрасли. В преимуществе они пока остаются привозными, хоть наш БМБК плотно работает с производителем, чтобы все-таки выйти на полное импортозамещение. Для ценных видов рыб в корпорации изготавливают корма в виде экструдата. Это прочные гранулы и поедаемость такого продукта достигает 95-100 %. Отсюда быстрый рост рыбы при низких кормовых затратах.

Первый индустриальный комплекс "Лохва" построен в Быхове как инновационный проект. Идею в 2013-м поддержал глава государства. Вскоре к Быхову добавились площадки в Костюковичах и Белыничах. А после в Горках. Комплекс по разведению малька - самая кропотливая часть производства. Следующий шаг - выпуск отечественной икры форели, и над этим уже работают.

Масштабирование рыбного производства, а с ним и развитие юго-восточных территорий Могилевской области прошлой осенью 2023 года поддержал глава государства.

Два новых комплекса дадут тысячу тонн форели в год с учетом уже имеющихся. "Лохва" сможет закрыть как минимум половину потребности внутреннего рынка форели. Сейчас эта доля достигает лишь 10 %.

Александр Куканьков, замдиректора ОАО "Форелевое хозяйство "Лохва":

"На данный момент на всех трех объектах идет работа, и должны ввести в эксплуатацию в 2025 году. То есть это два комплекса в Краснополье и Хотимске - 1000 тонн производства радужной форели в год и, соответственно, Чериков - это производство икры. Это импорто замещение, чтобы у нас был полностью свой цикл от производства икры до производства товарной рыбы".

К тому же в отличие от импортных аналогов, местная продукция дешевле и качественнее.

Она не подвергается глубокой заморозке и не требует длительной логистики.

Кроме живой форели, отсюда на прилавки идет целая россыпь пресерв и копчений. Когда сырье на месте, то работать на склад не приходится.

Наталья Сивакова, начальник участка переработки рыбы ОАО "Форелевое хозяйство "Лохва":

"Мы производим форель охлажденную, копченую. Это спинка, теша, боковник, безголовка, пласт. Производим пресервы и икру. За смену перерабатывается, в зависимости от потребности, мы работаем под заявку, но максимально мы перерабатывали 6 тонн живой форели, а так 2-3 тонны. Чистая рыба коптится на ольхе - очень вкусная, никаких консервантов не добавляется".

Это и есть секрет успеха - полностью натуральный продукт. Если вникать в процессы проверки на качество, то здесь лаборатории работают по нескольким направлениям: отбор рыбы и отбор воды. Не уступает пресловутой норвежской.