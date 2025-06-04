Короткевич: "Белагро-2025" - это всегда открытый диалог

В Минском международном выставочном центре продолжает работу "Белагро-2025", где представлены новейшие разработки и лучшие образцы техники для АПК.

"Белкоопсоюз традиционно является участником "Белагро", и мы этому очень рады и благодарны, потому что мы многоотраслевая структура. Мы здесь представлены и в качестве производителя, и в качестве продавца, - рассказала Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза. - В качестве производителя мы представляем свой промышленный потенциал. У нас на сегодняшний день более 300 промышленных цехов, участков, которые сосредоточены в сельской местности. Это хлебозаводы, мясоперерабатывающие, рыбоперерабатывающие, цеха по производству безалкогольных напитков, мясных консервов".

Короткевич отметила, что на данной выставке у Белкоопсоюза есть возможность представить все свои новинки, пообщаться с партнерами, поставщиками, заключить договоры.

"География поставок на сегодняшний день у нас достаточно широка. Мы обеспечиваем экспортные поставки нашей продукции в 24 региона Российской Федерации и в 10 зарубежных стран", - уточнила председатель правления.