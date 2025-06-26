Куба предлагает создать логистический хаб для упрощения экспорта товаров из ЕАЭС в Латинскую Америку

Участники Евразийского экономического форума обсуждают будущее развитие интеграции. На повестке весь спектр тем, касающихся условий функционирования единого евразийского рынка.

26 июня на Евразийском экономическом форуме говорят о будущем не только евразийской интеграции. Союзники никогда не замыкались в сотрудничестве рамками лишь союза "пятерки". Беларусь всегда была привержена формуле интеграции, то есть тесному взаимодействию с иными региональными союзами.

"Мы открыты, готовы к сотрудничеству, но Запад, к сожалению, проводит деструктивную политику. И в этой ситуации объединение усилий, координация нашей деятельности, интеграция - это просто жизненная необходимость для наших стран. Интерес к деятельности ЕАЭС огромный. И об этом говорит тот факт, что к пяти государствам, основному ядру ЕАЭС, теперь еще присовокупились наблюдатели - Куба и Узбекистан, достаточно активные, заинтересованные, которые уже включились в сотрудничество, взаимодействие", - подчеркнул генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В эти дни в Минске присутствуют не только страны - участницы евразийской "пятерки", а почти три десятка государств, что подтверждает непраздный интерес к сотрудничеству. И не важно, каковы между нами расстояния. До Кубы, например, 9 тыс. км, но это не мешает Острову свободы не просто быть на связи, а на правах наблюдателя участвовать в переговорном процессе.