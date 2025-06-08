Кубинскую сторону заинтересовала универсальность машин "АМКОДОР"

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Белорусский "АМКОДОР" готов предложить Кубе адаптированную и универсальную технику, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу холдинга.

В рамках визита в Республику Беларусь делегация Республики Куба во главе с заместителем министра строительства Рикардо Карбайо Челалой посетила выставочную экспозицию холдинга "АМКОДОР" на международной специализированной выставке "Белагро-2025".

Гости ознакомились с широким модельным рядом современной сельскохозяйственной техники, представленной на стенде. Кубинскую сторону особенно заинтересовали универсальность и адаптивность машин, а также возможность их эксплуатации в различных климатических условиях, в том числе в тропическом регионе.

Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия. В частности, рассмотрели вопрос организации совместного производства или сборки техники "АМКОДОР" на территории Республики Куба.