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Курсы валют на 1 октября: белорусский рубль укрепился к юаню и российскому рублю

Белорусский рубль по итогам торгов на валютно-фондовой бирже ослаб к доллару и евро и укрепился к юаню и российскому рублю.

Доллар стоит 3 рубля 22 копейки. Евро по курсу - 3,60. За 10 юаней просят 4 рубля 63 копейки. А 100 российских рублей сегодня стоят 3,48.

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