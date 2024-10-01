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Курсы валют на 1 октября: белорусский рубль укрепился к юаню и российскому рублю
Белорусский рубль по итогам торгов на валютно-фондовой бирже ослаб к доллару и евро и укрепился к юаню и российскому рублю.
Доллар стоит 3 рубля 22 копейки. Евро по курсу - 3,60. За 10 юаней просят 4 рубля 63 копейки. А 100 российских рублей сегодня стоят 3,48.
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