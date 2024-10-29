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Курсы валют на 13 ноября: белорусский рубль ослаб к доллару и российскому рублю и укрепился к юаню

Белорусский рубль по итогам торгов на валютно-фондовой бирже ослаб к доллару и российскому рублю и укрепился к юаню.

Итак, доллар стоит 3 рубля 35 копеек. Евро, напротив, сбавил позиции, его курс - 3,56. За 10 юаней просят 4,64 белорусского рубля. А за 100 российских - 3 рубля 42 копейки.

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