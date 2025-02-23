Курсы валют на 26 февраля: российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели

В результате торгов доллар потерял сразу 3,5 копейки. Китайский юань также подешевел, российский рубль подорожал.

Итак, американская валюта стоит 3 белорусских рубля 17 копеек. Евро по курсу Национального банка - 3,32 рубля. За 10 китайских юаней дают 4,31 рубля, за 100 российских рублей - 3,59.