3.59 BYN
3.17 BYN
3.32 BYN
Курсы валют на 26 февраля: российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e68840b8-2951-41ae-b45a-2d81ce009d34/b374784f-93d0-4a44-9861-946ac28462ba.jpg2025-02-26T08:13:25.000000Z00
В результате торгов доллар потерял сразу 3,5 копейки. Китайский юань также подешевел, российский рубль подорожал.
Итак, американская валюта стоит 3 белорусских рубля 17 копеек. Евро по курсу Национального банка - 3,32 рубля. За 10 китайских юаней дают 4,31 рубля, за 100 российских рублей - 3,59.