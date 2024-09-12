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Курсы валют на 27 сентября: доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал

В результате торгов доллар и китайский юань подешевели, российский рубль укрепился к белорусскому.

Итак, американская валюта стоит 3 рубля 21 копейку. Курс евро по нацбанку - 3,58. За 10 юаней дают 4,61 рублей. 100 российских рублей стоят 3,47 белорусских.

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