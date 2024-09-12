3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Курсы валют на 27 сентября: доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал
В результате торгов доллар и китайский юань подешевели, российский рубль укрепился к белорусскому.
Итак, американская валюта стоит 3 рубля 21 копейку. Курс евро по нацбанку - 3,58. За 10 юаней дают 4,61 рублей. 100 российских рублей стоят 3,47 белорусских.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов