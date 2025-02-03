Смотреть онлайн
Программа ТВ
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Курсы валют на 3 февраля: российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели

курсы валют