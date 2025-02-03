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Курсы валют на 3 февраля: российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели
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Как международную "Эстафету Победы" принимает Гомель и какие города впереди
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