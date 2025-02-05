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Курсы валют на 6 февраля: доллар подешевел, российский рубль и юань подорожали
По итогам прошедших на валютно-фондовой бирже торгов американский доллар потерял в цене, китайский юань и российский рубль подорожали.
Итак, актуальные курсы: доллар стоит 3 рубля 41 копейку. Евро по курсу Нацбанка - 3,55 рублей. За 10 юаней дают 4 рубля 65 копеек. 100 российских рублей - 3,44 белорусских.