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Лаос может стать для Беларуси хорошей точкой для выхода на всю Юго-Восточную Азию
Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым продолжает работу в Лаосе. Повестка очень насыщенная, включая встречи с политическим руководством страны.
Так, в своей резиденции гостей принял лидер Лаоса. В Беларуси его ждут с официальным визитом, это 17 июля еще раз подтвердил Максим Рыженков. Тем для обсуждения много: гуманитарное сотрудничество между государствами выстроено хорошо, теперь важно подтягивать экономику - нужны совместные взаимовыгодные проекты.
Тхонглун Сисулит, президент Лаоса:
"Прежде всего позвольте мне передать теплые слова Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он заинтересован в развитии отношений с Лаосом - мы это видим и ценим. Пора выводить наше сотрудничество на новый уровень, чтобы это была настоящая кооперация. Мы готовы на это работать".
Конкретные экономические планы сегодня обсуждали также во время встречи с премьер-министром Лаоса. Среди направлений - механизация сельского хозяйства, нефтехимия и поставки продуктов питания. В целом Лаос может стать для Беларуси хорошей точкой для выхода на всю Юго-Восточную Азию.