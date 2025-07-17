Лаос может стать для Беларуси хорошей точкой для выхода на всю Юго-Восточную Азию

Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым продолжает работу в Лаосе. Повестка очень насыщенная, включая встречи с политическим руководством страны.



Так, в своей резиденции гостей принял лидер Лаоса. В Беларуси его ждут с официальным визитом, это 17 июля еще раз подтвердил Максим Рыженков. Тем для обсуждения много: гуманитарное сотрудничество между государствами выстроено хорошо, теперь важно подтягивать экономику - нужны совместные взаимовыгодные проекты.

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Тхонглун Сисулит, президент Лаоса:

"Прежде всего позвольте мне передать теплые слова Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он заинтересован в развитии отношений с Лаосом - мы это видим и ценим. Пора выводить наше сотрудничество на новый уровень, чтобы это была настоящая кооперация. Мы готовы на это работать".