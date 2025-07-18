Лаос, Вьетнам и Мьянма - чем Беларусь привлекает рынок азиатских стран news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e905969b-801c-4abb-af7e-e6b7b8ba097c/conversions/ce3a4c67-8bd3-4c77-bd16-56497c36e95a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e905969b-801c-4abb-af7e-e6b7b8ba097c/conversions/ce3a4c67-8bd3-4c77-bd16-56497c36e95a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e905969b-801c-4abb-af7e-e6b7b8ba097c/conversions/ce3a4c67-8bd3-4c77-bd16-56497c36e95a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e905969b-801c-4abb-af7e-e6b7b8ba097c/conversions/ce3a4c67-8bd3-4c77-bd16-56497c36e95a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лаос - важный партнер Беларуси, несмотря на меньший экономический потенциал. Между лидерами стран сложились хорошие отношения, а встречи на высшем уровне задают тон развитию всего спектра взаимоотношений.

Почему Лаос и Мьянма становятся важными партнерами Беларуси и как успешный опыт сотрудничества с Вьетнамом может быть применен в других азиатских странах, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме и по совместительству в Лаосе, Мьянме, Таиланде и Камбодже Владимир Боровиков в "Актуальном интервью".

"Лаос в последнее время демонстрирует серьезный рост в торгово-экономическом плане, рост ВВП в 2024 году составил более 4 %", - сказал Владимир Боровиков.

Посол также отметил, что интенсифицировались и отношения с Мьянмой, особенно после встречи лидеров двух стран. Беларусь оказала помощь в ликвидации последствий землетрясения, направив спасателей. "В планах есть совместные производства, уже заключены контракты по поставкам молочной продукции, проходит сертификация белорусских лекарств", - заявил Владимир Боровиков.