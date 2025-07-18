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Лаос, Вьетнам и Мьянма - чем Беларусь привлекает рынок азиатских стран
Лаос - важный партнер Беларуси, несмотря на меньший экономический потенциал. Между лидерами стран сложились хорошие отношения, а встречи на высшем уровне задают тон развитию всего спектра взаимоотношений.
Почему Лаос и Мьянма становятся важными партнерами Беларуси и как успешный опыт сотрудничества с Вьетнамом может быть применен в других азиатских странах, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме и по совместительству в Лаосе, Мьянме, Таиланде и Камбодже Владимир Боровиков в "Актуальном интервью".
"Лаос в последнее время демонстрирует серьезный рост в торгово-экономическом плане, рост ВВП в 2024 году составил более 4 %", - сказал Владимир Боровиков.
Посол также отметил, что интенсифицировались и отношения с Мьянмой, особенно после встречи лидеров двух стран. Беларусь оказала помощь в ликвидации последствий землетрясения, направив спасателей. "В планах есть совместные производства, уже заключены контракты по поставкам молочной продукции, проходит сертификация белорусских лекарств", - заявил Владимир Боровиков.
Беларусь тесно сотрудничает и с Вьетнамом. По словам Посла, модель сотрудничества Беларуси и Вьетнама нельзя просто скопировать, но можно использовать ее элементы, совершенствовать и адаптировать к условиям других стран. "На рынках азиатских стран высокая конкуренция, присутствуют производители из Китая, Японии, Южной Кореи и западных стран. Наличие сборочных производств других брендов и отсутствие такого сборочного производства нашего дает им конкурентное преимущество. Поэтому у нас есть бренд. В Лаосе наш бренд знаком еще со времен СССР. В Камбодже возобновили поставки тракторов, работаем над совершенствованием сотрудничества. В планах есть создание совместных производств во Вьетнаме и Мьянме, но проекты должны приносить реальную прибыль, для чего необходима локализация и совместное производство", - подчеркнул Владимир Боровиков.