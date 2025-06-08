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Легпром в цифрах: белорусский текстиль набирает популярность
8 июня Беларусь отмечает День работников легкой промышленности. Предприятия этой отрасли активно занимаются автоматизацией и роботизацией производства.
Большое внимание уделяется также маркетингу. Результат - растущий спрос на белорусский текстиль не только на традиционном российском рынке, но и в странах дальней дуги.
В Беларуси в легкой промышленности только в 2024 году функционировало 2 тыс. коммерческих организаций, а списочная численность белорусов составила 85 тыс. человек. Выросли и доходы занятых в этой сфере.
Рынок легкой промышленности представлен большим количеством предприятий. Несмотря на то, что крупные организации составляют лишь немногим более 2 % от их общего количества, они обеспечивают около 60 % объема производства. В то же время 70 % предприятий относятся к микроорганизациям, производящим 6 % продукции на рынке.
Лидером отрасли является Витебская область - здесь более 20 % от общего объема производства легкой промышленности. Далее в ТОП-3 входят Брестская и Могилевская области, где обеспечивают 17 и 14 %. Не сильно отстала и Гродненская область - здесь на производство приходится чуть больше 13 %. Минск обеспечивает 12 % промышленного производства, а Минская и Гомельская области - по 9 % каждая.
Более 45 % промышленного производства в отрасли приходится на одежду. Меховые и кожаные изделия составляют чуть больше 40 % от общего объема. Производство обуви занимает около 9 %, а на ткани и текстиль приходится лишь 4 %.