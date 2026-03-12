3.73 BYN
"Лучше воевать в полях, чем в окопах" - как Беларусь готовится к посевной кампании
В хозяйстве "Луки-Агро" боевая готовность. На мехдворе как на параде - разбрасыватели удобрений, культиваторы, плуги, бороны, сеялки. Скоро техника отправится в поле. Аграрии надеются, что воевать с погодой в этом сезоне не придется.
"Луки-Агро" - самое большое хозяйство в Кореличском районе. 12 тыс. га сельхозугодий. Снежное покрывало, которое в лютый мороз согревало озимые, постепенно исчезает. Тем самым напитывая корни влагой, повышая в будущем урожайность культур.
"Раньше говорили: много снега - много хлеба. Будем ждать хорошего урожая, пока агрономическая служба смотрит на это дело с оптимизмом", - отметил главный инженер-механик КСУП "Луки-Агро" Геннадий Жигало.
Стратегический запас Кореличского района - семена разных культур. От их качества, зависит будущий урожай. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь.
Чтобы семена сохранились аж до самой весны, важны определенные параметры хранения. К примеру, влажность должна быть не выше 14 %. Температура не имеет значения, так как семенам не страшны даже морозы.
Сейчас в сельском хозяйстве одной из ключевых тем становится изменение климата и непредсказуемость погоды - частые засухи или наоборот затяжные дожди. Все это серьезно угрожает урожайности и требует от ученых надежных сортов семян.
В СПК "Жуховичи" ежегодно обновляют сортовой состав, выбирая культуры, которые показывают наилучшую урожайность. Хозяйство делает ставку как на проверенную отечественную селекцию, так и на высокопродуктивные зарубежные сорта. Процесс заготовки семян начинается задолго до того, как техника выходит на массовую жатву. В хозяйстве выделяются специальные семенные участки, где возделываются культуры высших репродукций - "элита" и "суперэлита". Важна не только урожайность, но и устойчивость к полеганию, засухе и болезням.
В целом в Гродненской области к посевной готовы. На особом контроле КГК остаются лишь отдельные хозяйства, у которых еще есть время наверстать упущенное.
"Особое внимание при подготовке техники уделяется качеству выполнения работ, чтобы техника вышла в поля и не сломалась в неподходящий момент. Также уделялось внимание вопросам создания должных условий для работы слесарей и механиков - создание оптимальных температурных условий для работы, обеспеченность запчастями", - рассказал начальник управления Комитета госконтроля Гродненской области Александр Добрук.
Своевременное внесение удобрений - залог хорошего урожая. Причем не просто один раз удобрил и забыл, это целая наука, все зависит от культуры. Не менее важны и сроки. На Брестчине подкормки калийными удобрениями начали еще в начале марта, причем при ночных морозах, чтобы улучшить проходимость техники. В первую очередь подкармливают многолетние травы, сенокосы и пастбища, сначала калием, потом азотом. Какие вносить дозы и какую использовать технику, аграрии решают на местах.
Накопление удобрений по стране ведется хуже, чем в прошлом году, отмечают в Комитете госконтроля. Низкий уровень в каждом втором проверенном хозяйстве, в каждом третьем - приписки в отчетности, в каждом четвертом - не соблюдены графики ремонта сельхозмашин.
"Факты низкой обеспеченности минеральными удобрениями и недостатка семян установлены в 50 % проверенных хозяйств. При этом Минсельхозпродом скорректирован план по засыпке семян зернобобовых культур на 4,5 тыс. т от потребности, тем самым подогнав этот план под фактическое наличие имеющихся семян. Понятно, что закладывается недобор белка собственного, который придется восполнять по импорту", - заявил замначальника Главного управления Комитета госконтроля Беларуси Валерий Скрипкин.
Калийные удобрения, как правило, вносят после того, как с полей сойдет снег. Они поглощаются почвой и растения получают питательные вещества через корневую систему. А вот к подкормке азотными удобрениями обычно приступают после начала вегетации сельхозкультур.
То, что актуально для Брестчины, противопоказано на Витебщине. В северном регионе тепло приходит гораздо позже. Механизатор Алексей Козлов в лучах весеннего солнца неспешно ремонтирует сеялку. Говорит, что торопиться некуда. Хоть на улице заметно потеплело, в поле ехать еще рано.
В ремонтной мастерской тоже работы хватает - 4 трактора не на ходу. Механизаторы сетуют, мол, запчасти слишком поздно подвезли, а руководство ссылается на нехватку кадров.
Проверки КГК показывают, что в отдельных хозяйствах попросту не хватает бережного отношения к технике - где-то элементарно не помыли трактор после уборочной, где-то не сняли аккумулятор в мороз, где-то затянули с ремонтом.
"Одна из проблем, которая имеется в области, - это в том числе нехватка механизаторских кадров, которых в отдельных организациях не хватает порядка 50-60 %. Стоит отметить, что механизаторские кадры будут задействованы из иных организаций, из числа выпускников учебных заведений. А также на основании договоров подряда. Недостаток накопления минеральных удобрений приобрел хронический характер. На данный момент составляет 22 % от потребности", - рассказал зампредседателя Полоцкого межрайонного комитета госконтроля Руслан Баязитов.
Посевная кампания в этом году прогнозируется раньше прошлогодней. В отдельных районах техника уже в поле, а значит, сезон уже можно считать открытым. Да, многое зависит от погоды, но еще больше зависит от человека. Соблюдение технологий и военная дисциплина - то, что неизменно требует наш Президент. Ведь лучше воевать в полях, чем в окопах. Подробности смотрите в проекте "На контроле Президента".