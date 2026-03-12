"Лучше воевать в полях, чем в окопах" - как Беларусь готовится к посевной кампании news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46ea4ee6-79b3-4ad5-8b0b-d309b9505e9b/conversions/db9b4adb-92de-43ad-96fd-17569ed38eb8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46ea4ee6-79b3-4ad5-8b0b-d309b9505e9b/conversions/db9b4adb-92de-43ad-96fd-17569ed38eb8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46ea4ee6-79b3-4ad5-8b0b-d309b9505e9b/conversions/db9b4adb-92de-43ad-96fd-17569ed38eb8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46ea4ee6-79b3-4ad5-8b0b-d309b9505e9b/conversions/db9b4adb-92de-43ad-96fd-17569ed38eb8-xl-___webp_1920.webp 1920w

В хозяйстве "Луки-Агро" боевая готовность. На мехдворе как на параде - разбрасыватели удобрений, культиваторы, плуги, бороны, сеялки. Скоро техника отправится в поле. Аграрии надеются, что воевать с погодой в этом сезоне не придется.

"Луки-Агро" - самое большое хозяйство в Кореличском районе. 12 тыс. га сельхозугодий. Снежное покрывало, которое в лютый мороз согревало озимые, постепенно исчезает. Тем самым напитывая корни влагой, повышая в будущем урожайность культур.

"Раньше говорили: много снега - много хлеба. Будем ждать хорошего урожая, пока агрономическая служба смотрит на это дело с оптимизмом", - отметил главный инженер-механик КСУП "Луки-Агро" Геннадий Жигало.

Стратегический запас Кореличского района - семена разных культур. От их качества, зависит будущий урожай. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь.

Чтобы семена сохранились аж до самой весны, важны определенные параметры хранения. К примеру, влажность должна быть не выше 14 %. Температура не имеет значения, так как семенам не страшны даже морозы.

Сейчас в сельском хозяйстве одной из ключевых тем становится изменение климата и непредсказуемость погоды - частые засухи или наоборот затяжные дожди. Все это серьезно угрожает урожайности и требует от ученых надежных сортов семян.

В СПК "Жуховичи" ежегодно обновляют сортовой состав, выбирая культуры, которые показывают наилучшую урожайность. Хозяйство делает ставку как на проверенную отечественную селекцию, так и на высокопродуктивные зарубежные сорта. Процесс заготовки семян начинается задолго до того, как техника выходит на массовую жатву. В хозяйстве выделяются специальные семенные участки, где возделываются культуры высших репродукций - "элита" и "суперэлита". Важна не только урожайность, но и устойчивость к полеганию, засухе и болезням.

В целом в Гродненской области к посевной готовы. На особом контроле КГК остаются лишь отдельные хозяйства, у которых еще есть время наверстать упущенное.

"Особое внимание при подготовке техники уделяется качеству выполнения работ, чтобы техника вышла в поля и не сломалась в неподходящий момент. Также уделялось внимание вопросам создания должных условий для работы слесарей и механиков - создание оптимальных температурных условий для работы, обеспеченность запчастями", - рассказал начальник управления Комитета госконтроля Гродненской области Александр Добрук.

Специалисты КГК проверяют готовность к посевной на одном из филиалов птицефабрики "Дружба". Документы в порядке. Но в преддверии агросезона хозяйство чуть не лишилось энергонасыщенного помощника. В тракторе возникли проблемы с двигателей. Казалось бы, почему вокруг него возникло так много шума. Дело в том, что эта машина заменяет 12 обычных, обрабатывает до 50 га в сутки. Благодаря своевременной реанимации железное сердце трактора запустили, поэтому без него посевная не начнется.

Своевременное внесение удобрений - залог хорошего урожая. Причем не просто один раз удобрил и забыл, это целая наука, все зависит от культуры. Не менее важны и сроки. На Брестчине подкормки калийными удобрениями начали еще в начале марта, причем при ночных морозах, чтобы улучшить проходимость техники. В первую очередь подкармливают многолетние травы, сенокосы и пастбища, сначала калием, потом азотом. Какие вносить дозы и какую использовать технику, аграрии решают на местах.

Накопление удобрений по стране ведется хуже, чем в прошлом году, отмечают в Комитете госконтроля. Низкий уровень в каждом втором проверенном хозяйстве, в каждом третьем - приписки в отчетности, в каждом четвертом - не соблюдены графики ремонта сельхозмашин.

"Факты низкой обеспеченности минеральными удобрениями и недостатка семян установлены в 50 % проверенных хозяйств. При этом Минсельхозпродом скорректирован план по засыпке семян зернобобовых культур на 4,5 тыс. т от потребности, тем самым подогнав этот план под фактическое наличие имеющихся семян. Понятно, что закладывается недобор белка собственного, который придется восполнять по импорту", - заявил замначальника Главного управления Комитета госконтроля Беларуси Валерий Скрипкин.

Калийные удобрения, как правило, вносят после того, как с полей сойдет снег. Они поглощаются почвой и растения получают питательные вещества через корневую систему. А вот к подкормке азотными удобрениями обычно приступают после начала вегетации сельхозкультур.

То, что актуально для Брестчины, противопоказано на Витебщине. В северном регионе тепло приходит гораздо позже. Механизатор Алексей Козлов в лучах весеннего солнца неспешно ремонтирует сеялку. Говорит, что торопиться некуда. Хоть на улице заметно потеплело, в поле ехать еще рано.

В ремонтной мастерской тоже работы хватает - 4 трактора не на ходу. Механизаторы сетуют, мол, запчасти слишком поздно подвезли, а руководство ссылается на нехватку кадров.

Проверки КГК показывают, что в отдельных хозяйствах попросту не хватает бережного отношения к технике - где-то элементарно не помыли трактор после уборочной, где-то не сняли аккумулятор в мороз, где-то затянули с ремонтом.

"Одна из проблем, которая имеется в области, - это в том числе нехватка механизаторских кадров, которых в отдельных организациях не хватает порядка 50-60 %. Стоит отметить, что механизаторские кадры будут задействованы из иных организаций, из числа выпускников учебных заведений. А также на основании договоров подряда. Недостаток накопления минеральных удобрений приобрел хронический характер. На данный момент составляет 22 % от потребности", - рассказал зампредседателя Полоцкого межрайонного комитета госконтроля Руслан Баязитов.