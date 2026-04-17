Маркевич: Если в семье есть ребенок-инвалид, тогда участок предоставляется без очереди
Усиление ответственности местной власти за развитие регионов, а также совершенствование порядка изъятия и предоставления участков. Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам регулирования земельных отношений.
Расширяются основания для применения земельной амнистии за счет случаев самовольного занятия участков, закрепляется право исполкомов предоставлять рассрочку внесения платы за право легализации на срок до 5 лет.
Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"C землей сегодня связано фактически все. В первую очередь важен закон для страны, для юридических лиц и в целом для наших граждан. Участки, которые были не освоены, мы урегулировали. Они по необходимости, если человек нуждается, будут предоставляться вне очереди. Учли и потребность инвалидов. Если в семье есть ребенок-инвалид, тогда участок предоставляется без очереди".
17 апреля депутаты во втором чтении приняли проект закона "Об изменении Водного кодекса". Он совершенствует правовое регулирование вопросов, связанных с охраной водных ресурсов, а также защитой прав и законных интересов водопользователей.