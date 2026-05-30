Посвящается пограничникам: на "Линии Сталина" воссоздали первые бои 1941 года

Под Минском провели реконструкцию битвы за погранзаставу. Как проходили первые бои Великой Отечественной войны на территории Беларуси, показали на "Линии Сталина". Масштабную реконструкцию приурочили ко Дню пограничника, который отметили в стране 28 мая.

На территории историко-культурного комплекса многолюдно. 30 мая здесь вспоминают тех, кто первым пал при наступлении немцев в 1941 году. В 2026 году исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны, поэтому праздничной программе уделили особое внимание. На "Линии Сталина" покажут две реконструкции: одна посвящена событиям 1939 года и воссоединению Беларуси, другая - битве за погранзаставу в 1941 году.

Вечером 21 июня от перебежчиков военные узнали о наступлении гитлеровцев. И хотя пограничники так и не получили приказа "сверху" о занятии оборонительных рубежей, начальник 90-го погранотряда привел в боевую готовность 16 застав.

Сопротивление, которое оказывали заставы и Красная армия, дало возможность одержать Победу, потому что они нанесли серьезный урон вермахту. Защитники сражались до последнего патрона. Противник имел стократное превосходство в силах. Бойцы погранзастав погибали в полном составе, но не сдавались. Каким было утро 22 июня 1941 года на западных границах Советского Союза, на "Линию Сталина" 30 мая приехали показать 60 реконструкторов.

Эмоции настолько сильные, что некоторые зрители не сдерживали слез, наблюдая за реконструкцией.