Эстония установила на границе с Россией первые устройства для обнаружения дронов, об этом заявил глава МВД страны.



По его словам, устройства размещены на трех участках сухопутной границы: на юго-востоке страны, между погранпереходом Лухамаа на эстонско-российской границе и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России.



Местные СМИ уточняют: полное обеспечение защиты от дронов на границе может стоить республике около 500 млн евро.