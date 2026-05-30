Эстония установила на границе с Россией первые устройства для обнаружения дронов

Эстония установила на границе с Россией первые устройства для обнаружения дронов, об этом заявил глава МВД страны.

По его словам, устройства размещены на трех участках сухопутной границы: на юго-востоке страны, между погранпереходом Лухамаа на эстонско-российской границе и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России.

Местные СМИ уточняют: полное обеспечение защиты от дронов на границе может стоить республике около 500 млн евро.

