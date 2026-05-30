Спорт, медицина и парад колясок: детский фестиваль в Ботаническом саду продлится три дня

Детский праздник проходит в Минске в преддверии Международного дня защиты детей. Для ребят и их родителей подготовили насыщенную программу.



В рамках праздника также пройдет благотворительная акция "Подарим радость детям детского дома вместе!".

30 мая Центральный ботанический сад в преддверии Дня защиты детей подготовил большую и насыщенную программу для детей и их родителей.



В афише мастер-классы, розыгрыши, игровые и спортивные локации. Здесь соберутся участники из всех регионов нашей страны. Отдельное внимание организаторы уделят семейным форматам: запланированный веселый забег ползунков, парад колясок и командные старты для родителей с детьми.

Роман Лешкевич, ведущий специалист Международной медицинской лаборатории:

"Для групп наших деток мы подготовили увлекательный мастер-класс, где они своими руками могут почувствовать себя в роли юных лаборантов: смешивать реагенты, добиваться различных химических реакций и видеть все это наглядно. Ведь именно в рамках таких мероприятий наша основная цель - показать детям, что медицина - это не скучно, не страшно и, безусловно, очень интересно. В частности, лабораторная диагностика - это скрытая возможность сделать тайное явным".